Weihbischof Bentz stellt Frieden in Mittelpunkt

Mainz Den Frieden und die Friedensfähigkeit eines jeden Einzelnen in der Gesellschaft hat Weihbischof Udo Markus Bentz in den Mittelpunkt seiner Weihnachtspredigt im Mainzer Dom gestellt. Von den einzelnen Menschen ausgehend müsse sich der Frieden in das Miteinander der Gesellschaft bis in die internationale Völkergemeinschaft ausbreiten.

Dazu müsse der Staat die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen: „Wir wissen heute mehr denn je, dass die Friedensfähigkeit eines Staates nach außen - mit anderen Völkern - abhängig ist von dessen Fähigkeit, Frieden nach innen - in der eigenen Gesellschaft - möglich zu machen.“