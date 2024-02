Karneval Weiberfastnacht: Möhnen und Närrinnen übernehmen die Macht

Ob Schwerdonnerstag, Weiberfastnacht oder Fetter Donnerstag: In vielen Städten in Rheinland-Pfalz übernehmen an diesem Donnerstag Jecken, Narren und Möhnen wieder das Kommando. Mit der Erstürmung von Rathäusern unter anderem in Wittlich und Proklamationen wie in Trier beginnt der Straßenkarneval.