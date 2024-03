2. Bundesliga Wehen Wiesbaden düpiert Elversberg

Der SV Wehen Wiesbaden hat die SV Elversberg mit Geburtstagskind Horst Steffen düpiert und sich mehr Luft im Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga verschafft. Im Duell der Aufsteiger gewannen die Hessen am Sonntag bei den Saarländern mit 3:0 (1:0) und haben nun sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Elversberg bleibt als Elfter im Tabellenmittelfeld. Thijmen Goppel (44. Minute), Hyun-Ju Lee (49.) und John Iredale (84.) schossen vor 8071 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde die Tore für die Gäste.