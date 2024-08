Fußball Wehen nah dran an der Pokal-Überraschung: „Stolz überwiegt“

Den Weg, den das Team und der Verein in den vergangenen Wochen gegangen seien, wolle man weitergehen. „Um dann auch in der Liga weiterhin erfolgreich zu spielen“, sagte der 44-Jährige. In der 3. Liga hatten die Wiesbadener zum Auftakt 2:2 beim SC Verl gespielt und am zweiten Spieltag 1:0 gegen Mitabsteiger Hansa Rostock gewonnen.