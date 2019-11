Wegen Totschlags: Staatsanwalt beantragt Sicherungsverfahren

Saarbrücken Ein psychisch kranker Mann soll im September in Saarbrücken-Dudweiler seine Mutter und seinen Halbbruder mit Messerstichen tödlich verletzt haben: Nun hat die Staatsanwaltschaft wegen Totschlags die Eröffnung eines Sicherungsverfahrens vor dem Landgericht Saarbrücken beantragt.

Sie gehe davon aus, dass der Mann für die Allgemeinheit gefährlich sei und deshalb dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden solle.

Nach den Ermittlungen hatte der 40-Jährige am 21. September seinen 32 Jahre alten Halbbruder mit einem Küchenmesser getötet und seine Mutter lebensgefährlich verletzt. Die 72-Jährige erlag wenige Tage später ihren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter hatte sich nach der Tat widerstandslos festgenehmen lassen. Der Deutsche leidet den Angaben zufolge an einer schizophrenen Psychose. Kurz nach seiner Festnahme kam er in eine Klinik für forensische Psychiatrie.