Wegen Kabelbrands: Rund 350 Menschen verlassen Schwimmbad

Dahn Wegen eines Kabelbrands haben am Freitag rund 350 Menschen ein Schwimmbad in Dahn (Landkreis Südwestpfalz) verlassen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Kabelbrand sei wahrscheinlich in der Steuerung eines Aufzugs ausgebrochen.

