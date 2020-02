Wegen Geldstrafen: Kaiserslautern appelliert an eigene Fans

Kaiserslautern Nach mehreren Geldstrafen durch den Deutschen Fußball-Bund hat Drittligist 1. FC Kaiserslautern in einem offenen Brief einen Appell an seine Fans gerichtet. „Das Werfen von Gegenständen muss dringend aufhören!



“, hieß es darin am Mittwoch. „In der aktuellen finanziell extrem angespannten Situation, in der die Verantwortlichen der Roten Teufel alles unternehmen, um den FCK wirtschaftlich zu stabilisieren, zählt jeder Euro. Daher haben wir kein Verständnis, wenn durch Fehlverhalten Einzelner dem Verein wissentlich finanzieller Schaden zugefügt wird.“

Die Pfälzer wurden in dieser Saison vom DFB-Sportgericht bereits vier Mal für das Werfen von Gegenständen und Zünden von pyrotechnischen Gegenständen rechtskräftig verurteilt. Dafür wurden insgesamt rund 14 000 Euro fällig. Auch in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause gegen die SG Sonnenhof Großaspach und beim FC Ingolstadt war es zu Vorkommnissen gekommen, die mit großer Wahrscheinlichkeit weitere Geldbußen nach sich ziehen werden.