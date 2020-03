Wegen Coronavirus: Mainz verbietet Großveranstaltungen

Viele Menschen stehen bei einem Konzert zusammen. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild.

Mainz/Andernach Die Stadt Mainz hat mit einer Allgemeinverfügung alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern verboten. Auch der Rheinland-Pfalz-Tag in Andernach wird abgesagt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Wegen der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus' sind in Rheinland-Pfalz zahlreiche Veranstaltungen abgesagt worden. Nach Ludwigshafen verbot am Mittwoch auch die Landeshauptstadt Mainz alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. Diese ab Donnerstag gültige Allgemeinverfügung gelte zunächst bis Ostermontag, 13. April, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). „Wir hoffen, damit einen wesentlichen Beitrag zu leisten im Interesse der Gesundheit der Menschen.“ Auch die Stadt Trier und der Landkreis Trier-Saarburg kündigten an, bis Ende April alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen in geschlossenen Räumen zu untersagen.

Abgesagt wurde auch der Rheinland-Pfalz-Tag in Andernach. Das Landesfest hätte vom 19. bis 21. Juni stattfinden sollen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 könne „ein Fest dieser Größenordnung nicht entsprechend vorbereitet werden“, erklärte die Staatskanzlei am Mittwoch. In den kommenden Wochen seien sämtliche Kräfte in der Stadt und im Kreis gebunden. Der Rheinland-Pfalz-Tag wird seit 1984 jährlich in einer anderen Stadt im Bundesland gefeiert. Zum Fest im vergangenen Jahr kamen rund 90 000 Gäste nach Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße).

Von der Allgemeinverfügung der Stadt Mainz ist auch das nächste Bundesliga-Heimspiel von Mainz 05 gegen RB Leipzig am Freitag nächster Woche betroffen, es muss nun ohne Zuschauer stattfinden. Abgesagt wurde auch die Veranstaltung zur Einführung des Mainzer Stadtschreibers Eugen Ruge am kommenden Freitag. Auch das Marktfrühstück werde in dieser Zeit nicht stattfinden, sagte OB Ebling. Die Veranstalter der Demonstration von „Fridays for Future“ hätten die angemeldete Kundgebung am Freitag von sich aus abgesagt. Das Gutenberg-Museum werde mit Blick auf die zahlreichen internationalen Besucher geschlossen.

Der rheinland-pfälzische Landtag beschloss, bis zum 19. April keine Besuchergruppen mehr zuzulassen. Außerdem wurden alle vom Landtag geplanten Veranstaltungen abgesagt oder verschoben - mit Ausnahme von Ausschusssitzungen und der Plenarsitzung in der kommenden Woche.

Auf den Sommer verschoben wird die Rheinland-Pfalz-Ausstellung. Die mehrtägige Veranstaltung mit rund 70 000 erwarteten Besuchern sollte am 28. März in Mainz beginnen.

Landesweit waren am Mittwochnachmittag über 40 bestätigte Coronafälle bekannt. Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Mainz-Bingen stieg nach Angaben des Gesundheitsamtes innerhalb von 24 Stunden von zwei auf sieben. Dies sei bei weitem noch nicht das Ende, sagte der Leiter des Gesundheitsamtes, Dietmar Hoffmann. Vier der fünf neu Infizierten hätten sich unabhängig voneinander beim Skifahren in Ischgl in Tirol angesteckt, der fünfte in Südtirol. „Die Fälle sind relativ leicht, so dass eine häusliche Isolation ausreichend ist“, sagte Hoffmann. Auch die engsten Angehörigen hätten sich freiwillig in Isolation begeben.

Die Stadt Landau sagte die Gedenkstunde für die Opfer des Bombenangriffs auf Landau im Zweiten Weltkrieg ab, die am kommenden Montag (16. März) hätte stattfinden sollen. Die Veranstaltung wurde auf den 8. Mai verschoben.