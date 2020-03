Wegen Coronavirus: Land lockert Sonntagsfahrverbot für Lkw

Mainz Rheinland-Pfalz lockert das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen. Damit solle sichergestellt werden, dass Drogerie- und Supermärkte ausreichend mit Hygieneartikeln und haltbaren Lebensmitteln beliefert werden können, teilte der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch in Mainz mit.

Viele Menschen in Deutschland hatten sich in den vergangenen Tagen mit Blick auf das Coronavirus und einer möglichen Quarantänezeit mit Produkten wie Toilettenpapier oder Nudeln und Reis eingedeckt. Dem Ministerium zufolge kam es aber bisher im rheinland-pfälzischen Einzelhandel noch nicht zu größeren Lieferengpässen. Effiziente Lieferketten müssten aber aufrechterhalten werden. Für frische Lebensmittel gelten laut Ministerium bereits Ausnahmen, Lieferungen per Lkw sind bisher schon an Sonn- und Feiertagen erlaubt.