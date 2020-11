Wegen Corona bieten immer mehr Ärzte Videosprechstunden an

Saarbrücken In der Corona-Pandemie bieten im Saarland immer mehr Ärzte und Psychotherapeuten Videosprechstunden an. Hatten Ende 2019 drei Ärzte eine entsprechende Genehmigung, liegt deren Zahl derzeit bei 524 Ärzten und Psychotherapeuten, wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Saarland am Dienstag in Saarbrücken mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Im Juli, August und September seien insgesamt gut 3900 Sprechstunden per Videoschalte gemacht worden, rund 75 Prozent bei Psychotherapeuten.