Wegen Corona: 3satFestival in Frankfurter Festhalle

Mainz/Frankfurt Das 3satFestival mit Künstlern wie Michael Mittermeier, Rainald Grebe und Max Uthoff wird in diesem Jahr wegen der aktuellen Coronalage statt in Mainz in der Frankfurter Festhalle über die Bühne gehen.

