Wegen Ausreisestopp: Weniger Chinesen im Karl-Marx-Haus

Trier Das Museum Karl-Marx-Haus in Trier bekommt Auswirkungen des in China grassierenden Coronavirus zu spüren. Mehrere größere Reisegruppen aus China hätten Besuche abgesagt, weil sie derzeit nicht ausreisen dürften, sagte die Sprecherin des Museums, Elke Stosse, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Trier.



Die Gruppen wären für Besuche Anfang Februar angemeldet gewesen. Teils hätten sie den Termin nun auf Sommer verschoben.

Das Trierer Museum in dem Geburtshaus des Philosophen und Ökonomen Karl Marx (1818-1883) zieht jedes Jahr viele Chinesen an. 2019 standen rund 8850 in der Besucherstatistik des barocken Wohnhauses. Marx verbrachte die ersten 17 Jahre seines Lebens in Trier. Er gilt als geistiger Vater des Kommunismus.