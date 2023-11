2. Bundesliga „Weg vom Siegestaumel“: Kaiserslautern vor Fürth gewarnt

Nach dem 3:2-Sieg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln steht für Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern wieder Pflichtprogramm an. Zum dritten Heimspiel binnen in einer Woche empfängt die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster am Samstag (13.00 Uhr/Sky) die SpVgg Greuther Fürth im Fritz-Walter-Stadion. „Wir müssen wegkommen von der Euphorie und dem Siegestaumel. Es ist wichtig, dass wir den Hebel umlegen. Das tägliche Brot für uns ist die 2. Liga. Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Greuther Fürth ist sehr spielstark und steht in der Tabelle nur drei Punkte hinter uns“, sagte Schuster am Freitag.