Weg ins Arbeitsleben: Arbeitsagentur berät Gefangene

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/Archivbild.

Mainz Eine frühere und künftig auch flächendeckende Beratung durch die Arbeitsagentur in Justizvollzugsanstalten soll Gefangenen in Rheinland-Pfalz den Weg ins Arbeitsleben ebnen. In einigen JVAs gebe es schon eine enge Zusammenarbeit zwischen den Anstalten und der Arbeitsagentur, diese werde nun auf alle Gefängnisse ausgeweitet, sagte die Chefin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Heidrun Schulz, am Mittwoch in Mainz.

Gemeinsam mit Justizminister Herbert Mertin (FDP) unterzeichnete sie eine entsprechende Kooperationsvereinbarung.