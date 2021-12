Weg frei für römische Präsentation in der Steinhalle

Mainz Der Landtag tagt schon länger nicht mehr dort, nun wird das Plenargestühl auch nicht mehr für den Stadtrat gebraucht. Das Landesmuseum Mainz plant ein völlig neues Konzept für die Gestaltung des historischen Orts.

Eher als bisher geplant kann das Landesmuseum Mainz wieder frei über die historische Steinhalle verfügen. Die Stadt Mainz erklärte am Dienstag ihren Verzicht auf den bislang bis 2024 vorgesehenen Standort für Stadtratssitzungen. Die Steinhalle wurde von 2016 bis Anfang 2021 als Zwischenlösung für Plenarsitzungen des Landtags genutzt.

Die Steinhalle diente vor der Nutzung als Plenarsaal der Präsentation römischer Steindenkmäler - in einer ähnlichen Aufstellung wie in der Antike. Nördlich der Alpen gebe es keine vergleichbare Präsentation lateinischer Inschriften, erklärte die Archäologin Ulrike Ehmig. Zu den Plänen für ein künftiges Konzept gehört der Vorschlag, die Steindenkmäler so zu zeigen, das deutlich wird, warum die Zeugnisse der Antike bis heute gesellschaftlich relevant sind.