Parteiquerelen Wefelscheid gibt Landesvorsitz der Freien Wähler auf

Drumm und Bernhard Alscher hatten am Montag ihren Austritt aus der Landtagsfraktion im Oktober angekündigt. Damit verlieren die Freien Wähler ihren Fraktionsstatus. Es sind dann nur noch vier Abgeordnete. Alscher ist Nachrücker für Ex-Fraktionschef Joachim Streit, der ins Europaparlament gewechselt ist. Beim Landesparteitag am Samstag in Kordel war es bereits zu Auseinandersetzungen innerhalb der Partei gekommen.