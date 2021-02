Wechselunterricht im März auch in der Orientierungsstufe

Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Mainz Nach den Grundschulen soll es im März auch in der Orientierungsstufe in Rheinland-Pfalz Wechselunterricht geben. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) werde mit allen Beteiligten die Einzelheiten noch besprechen und dann Details bekannt geben, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Mainz an.

Die Grundschulen sollen am 22. Februar als erste vom bisherigen Fernunterricht in einen Wechselunterricht mit dem Lernen im Klassenzimmer übergehen. „Es ist klar, dass mit Schulen und Kitas die ersten Schritte gemacht werden müssen“, sagte Dreyer.