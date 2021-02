Wechselunterricht für Grundschulen beginnt

Mainz Die Kleinen machen den Anfang: Für fast 150 000 Kinder der ersten vier Klassen gibt es wieder Unterricht im Klassenraum. Aus Vorsicht vor der Corona-Gefahr gilt die Präsenz aber nicht uneingeschränkt.

Nach monatelanger Schließung öffnen die Grundschulen in Rheinland-Pfalz an diesem Montag wieder für den Unterricht im Klassenraum. Für die meisten der 148 000 Kinder in der Primarstufe beginnt dann ein Wechsel zwischen dem Lernen in der Schule und dem daheim im Fernunterricht. Dafür werden die Klassen geteilt. Wo die Räumlichkeiten viel Platz lassen und den Mindestabstand von 1,50 Metern ermöglichen, können alle Kinder der ersten vier Klassen wieder in die Schule.