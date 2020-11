Wechselunterricht an Schulen bei hohen Corona-Zahlen möglich

Mainz Das Bildungsministerium bereitet ein Schreiben vor, das die Bedingungen für den Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht nennt. Die Lehrergewerkschaft VBE begrüßt den Beschluss.

Nach den Bund-Länder-Beschlüssen von Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie bereitet das Bildungsministerium ein Schreiben an alle Schulleitungen vor. Darin werden die Bedingungen genannt, unter denen Schulen in Abstimmung mit dem für sie zuständigen Gesundheitsamt und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) einen Wechselbetrieb von Präsenz- und Fernunterricht einführen können, wie eine Sprecherin des Ministeriums am Donnerstag mitteilte. Das Schreiben soll den Schulen noch am Donnerstag zugehen.