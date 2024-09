Es wird ungemütlich Wechselhaftes Wetter: Regen und Gewitter erwartet

Am Mittwoch wird es kühler und regnerisch, die Temperaturen erreichen nur noch 13 bis 17 Grad. Im Nachmittagsverlauf sind zunächst Auflockerungen möglich, die später in einzelne Schauer übergehen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 6 bis 4 Grad, in der Eifel und im Hunsrück bis 2 Grad. Auch am Donnerstag bleibt das Wetter laut DWD ähnlich, die Höchstwerte erreichen nur noch 10 bis 16 Grad. In der Nacht wird es kalt bei Tiefsttemperaturen zwischen 6 und 3 Grad, lokal ist Nebelbildung möglich.