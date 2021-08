Wechselhaftes Wetter mit Wolken und Schauern

Regenschirme hängen als Dekoration in der Innenstadt vor einem grauen Himmel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auf wechselhaftes Wetter einstellen. Im Laufe des Sonntags bleibe es bewölkt mit zeitweisen Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Zum Abend kann es längere trockene Phasen geben. Die Temperaturen erreichen maximal 16 bis 19 Grad. In der Nacht zum Montag kann weiterhin Regen durchziehen. Es kühlt auf 13 bis 10 Grad ab.

Auch der Wochenstart in den Ländern sieht trübe aus. Am Montag gibt es einen Mix aus Wolken, Schauern und kurzen Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 22 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es meist trocken und bewölkt. Nur vereinzelt kann leichter Regen bei Tiefstwerten zwischen 14 und 10 Grad fallen.