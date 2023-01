Deutscher Wetterdienst : Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Ein Windsack weht bei stürmischem Wetter im Wind. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Offenbach In Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden in den kommenden Tagen wechselhafte und windige Wetterbedingungen erwartet. Am Mittwoch wird es zunächst bedeckt und teils regnerisch, ehe es am Nachmittag und Abend zu Regenschauern kommt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte.

Es weht ein mäßiger Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen, in Kammlagen werden Sturmböen erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 12 Grad.

Auch am Donnerstag erwarten die Meteorologen wolkige, und ab und an regnerische Konditionen. Die Temperaturen erreichen 9 bis 14 Grad, in Hochlagen nur 8 Grad. Im Bergland kommt es teils zu starken bis stürmischen Böen. Grau und leicht regnerisch geht es am Freitag weiter - bei Höchstwerten zwischen 8 und 13 Grad.

