Wochenendwetter : Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Ein herbstlich gefärbtes Blatt liegt bei Regen auf einem Autodach. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolfoto

Mainz/Saarbrücken Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen am Wochenende mit viel Regen und grauem Himmel rechnen. Dabei sei es aber recht mild, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Bereits am Freitag ist es überwiegend bedeckt.

Außerdem regnet es erst vereinzelt und ab dem Nachmittag verbreitet immer mal wieder. Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad. Auch am Samstag soll es viele Wolken und gebietsweise etwas Regen geben, teils schauerartig.

Besonders im Süden halte es auch mal länger an, so der Experte. Ähnlich gehe es am Sonntagmorgen weiter, ehe der Regen im Tagesverlauf nachlässt. Dann seien auch Auflockerungen möglich - bei Temperaturen von maximal 20 Grad. Zu Wochenbeginn wird es laut DWD schließlich ungewöhnlich mild mit bis zu 24 Grad.

© dpa-infocom, dpa:221014-99-123776/2

(dpa)