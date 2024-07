Lokale Unwetter Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der Rest des Wochenendes und der Beginn der neuen Woche bringen wechselhaftes Wetter nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Am Sonntag bleibt es bei Temperaturen von 23 bis 26 Grad zunächst sonnig und teilweise bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Aus Südwest soll ein schwacher bis mäßiger Wind wehen.