Vorhersage Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die nächsten Tage bringen wechselhaftes Wetter bei milden Temperaturen nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Am Sonntagfrüh ist gebietsweise mit Nebel zu rechnen, vor allem in den Tälern von Eifel und Westerwald, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach mitteilte. Im Verlauf des Tages soll es den Meteorologen zufolge aufklaren und bewölkt, aber trocken sein. Die Temperaturen liegen zwischen maximal 18 und 22 Grad.