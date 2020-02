Wechselhaftes und eher ungemütliches Wetter am Wochenende

Ein Fußgänger läuft mit einem Regenschirm durch eine Allee. Foto: Lucas Bäuml/dpa/Archivbild.

Mainz/Saarbrücken Das Wochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird wechselhaft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Regenschauern, teils stürmischen Böen - und Schnee. Vom Westen her sollen im Laufe des Donnerstags zunächst dichte Wolken und Niederschlag über die Regionen ziehen, wie ein DWD-Meteorologe am Donnerstag sagte.



Im Tiefland rechne man mit Regen oder Schneeregen, in höheren Lagen durchweg mit Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen bei sechs Grad. Der DWD warnte vor Glätte und Frost in der Nacht.