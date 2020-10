Wechselhaftes Herbstwetter an Rhein, Mosel und Saar

Mainz/Saarbrücken In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird das Wetter in den kommenden Tagen recht wechselhaft.

Am Sonntag bleibt es etwa in der Pfalz teilweise heiter und trocken. Im Nordwesten beherrschen hingegen dicke Wolken den Himmel, es regnet. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Den Meteorologen zufolge werden in beiden Bundesländern Temperaturen zwischen 12 und 19 Grad erreicht.