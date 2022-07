Wetterbericht : Wechselhafter Wochenstart in Rheinland-Pfalz und Saarland

Kühe stehen unter wolkenverhangenem Himmel. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Offenbach In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechseln sich zu Wochenbeginn voraussichtlich Regenschauer und Sonne ab. Der Montagmorgen starte zunächst mit vielen Wolken, bereits am Nachmittag sei aber auch teilweise mit Gewittern und örtlichem Starkregen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei bleibe es mit Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad sommerlich warm, in der Vorderpfalz sind sogar bis zu 30 Grad möglich. In der Nacht zum Dienstag klingen die Schauer ab und es bleibt trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 17 und 13 Grad.

Insgesamt freundlicher präsentiert sich der Dienstag: Dann sollen die Temperaturen auf 27 bis 31 Grad klettern. Besonders im Saarland und in der Vorderpfalz wird es laut der Prognose heiß. Die Nacht bleibt weiterhin frei von Regen und es kühlt auf 19 bis 15 Grad ab.

© dpa-infocom, dpa:220731-99-220741/2

(dpa)