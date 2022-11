Wetter : Wechselhafter Wochenbeginn in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach Vier Wochen vor Weihnachten bleibt das Wetter eher herbstlich. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich die Menschen in den nächsten Tagen auf viel Regen, Wolken und nur gelegentliche Auflockerungen einstellen.

Am Montag sei gebietsweise meist mit leichtem Regen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Die Temperaturen liegen im Tagesverlauf zwischen fünf und neun 9 Grad. In der Nacht ändert sich mit Tiefstwerten von fünf bis zwei Grad nur an den Temperaturen etwas. Es bleibt weiterhin bewölkt und gebietsweise regnerisch.