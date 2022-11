Wetter : Wechselhafte Aussichten für Rheinland-Pfalz und Saarland

Sonnenstrahlen dringen durch Wolkenlücken. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Offenbach Schauer, Wolken und auch etwas Sonne erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen. Der Mittwoch startet regnerisch, am Nachmittag sind auch Schauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Höchsttemperaturen liegen bei milden 13 bis 16 Grad. In der Nacht kann es zunächst vereinzelt noch zu Schauern kommen, später bleibt es aber trocken bei Temperaturen von 8 bis 6 Grad.

Auch der Donnerstag bleibt trocken, wenn auch bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad am Rhein. Kein Regen fällt auch in der Nacht zu Freitag. Gebietsweise kann sich aber teils dichter Nebel bilden. Es kühlt ab auf 7 bis 3 Grad.

Am Freitag zeigt sich häufiger die Sonne und es bleibt trocken. Im Tagesverlauf steigen die Werte auf 12 und 15 Grad.

© dpa-infocom, dpa:221109-99-444469/2

(dpa)