Wechsel fix: Latza zieht es nach der Saison zu Schalke

Schalkes Suat Serdar (r) und der Mainzer Danny Latza in Aktion. Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Gelsenkirchen/Mainz Bundesligaprofi Danny Latza vom FSV Mainz 05 kehrt zum FC Schalke 04 zurück. Der 31 Jahre alte Routinier soll beim vom Abstieg bedrohten Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga eine zentrale Rolle beim Aufbau einer neuen Mannschaft einnehmen und ist der erste Neuzugang für die kommende Saison.

Dies teilten beide Clubs am Mittwoch mit. Latza, dessen Vertrag in Mainz am Saisonende ausläuft, unterschrieb beim Revierclub einen ligaunabhängigen Vertrag bis 2023, der sich im Aufstiegsfall um ein weiteres Jahr verlängert.