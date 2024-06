Regierung Wechsel an der SPD-Spitze in Rheinland-Pfalz

Beim Parteitag im vergangenen November war Lewentz noch einmal wiedergewählt worden. Seine Hauptaufgabe: Den Wechsel an der Parteispitze zu organisieren. Die vorgeschlagene Nachfolgerin Bätzing-Lichtenthäler soll bei einem Parteitag in diesem November gewählt werden. Damit sind Fraktions- und Parteivorsitz der größten Regierungspartei nicht mehr in zwei, sondern in einer Hand.