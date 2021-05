Wattenscheider Voigt deutscher Meister über 10.000 Meter

Mainz Nils Voigt ist neuer deutscher Meister über 10.000 Meter. Der Leichtathlet vom TV Wattenscheid 01 kam am Samstag in Mainz in 28:11,31 Minuten ins Ziel. Den zweiten Platz erreichte der Regensburger Simon Boch in 28:22,75 Minuten vor dem Favoriten Samuel Fitwi (LG Vulkaneifel), der 29:02,30 Minuten schnell war.

Marathon-Olympiakandidat Amanal Petros aus Wattenscheid hatte kurzfristig auf eine Teilnahme verzichtet und ein Trainingslager in Kenia bevorzugt.

Im Duell der Berliner Zwillinge setzte sich Rabea Schöneborn im Frauen-Rennen mit 32:55,96 Minuten gegen ihre Schwester Deborah, die in 33:02,87 Minuten ins Ziel kam, durch. Dritte wurde die Regensburgerin Domenika Mayer in 33:17,89 Minuten. Nicht am Start war Titelverteidigerin Alina Reh (SSC Berlin), sie musste wegen eines Ermüdungsbruches am Ansatz des linken Wadenbeins ihren Start absagen. Die Norm für die Olympischen Spielen in Tokio hatte Reh jedoch bei ihrem Titelgewinn 2019 mit 31:25,00 Minuten schon erfüllt.