Wasserstoff und Wagniskapital: Transformationsrat-Beschlüsse

Mainz Die Landesregierung will Rheinland-Pfalz zu einem Gewinner des digitalen Strukturwandels machen. Um die richtigen Wege dafür zu finden, hat sie kurz vor Corona ein branchenübergreifendes Gremium geschaffen. Die ersten Beschlüsse liegen vor.

Individuelle berufliche Weiterbildung, Forschung und Förderprogramme - so will die rheinland-pfälzische Landesregierung den digitalen und ökologischen Wandel der Arbeitswelt gestalten. „Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung beschleunigt“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag in Mainz bei der Vorstellung des „ersten Maßnahmenpakets“ des von ihr zu Jahresbeginn eigens eingesetzten Transformationsrats. Das Ziel: Rheinland-Pfalz solle gestärkt aus der Corona-Krise gehen, und die Unternehmen sich im digitalen und ökologischen Wandel bereits in die richtige Richtung entwickeln.