Wasserstoff: Studie soll Möglichkeiten ausloten

Mainz Das rheinland-pfälzische Klimaschutzministerium hat eine Studie zur Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff in Auftrag gegeben. Wie das Ministerium am Dienstag mitteilte, soll die Untersuchung dazu beitragen, eine Wasserstoffstrategie bis 2040 sowie konkrete Schritte zum Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft zu entwickeln.

„Wir wollen Rheinland-Pfalz zu einer Modellregion für klimaneutralen Wasserstoff weiterentwickeln und so die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit unseres Bundeslandes und der Unternehmen am Standort mit dem Klimaschutz verbinden“, sagte die zuständige Ministerin Anne Spiegel (Grüne) einer Mitteilung zufolge.

Wasserstoff gilt als klimafreundlicher Energieträger, wenn er mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt wird. Der sogenannte grüne Wasserstoff kann als Basis für Kraft- und Brennstoffe dienen, um etwa in Industrie und Verkehr die Nutzung von Kohle, Öl und Erdgas abzulösen. Den Auftrag für die Studie, die den Ausbau einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft in den Fokus nehmen soll, sei an ein Projekt-Konsortium unter Leitung einer Aachener Firma gegangen. Dieser Schritt sei in Abstimmung mit dem Wirtschafts- und dem Wissenschaftsministerium erfolgt.