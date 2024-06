Wetter Wasserstände steigen an - Kaum Niederschlag zum Wochenstart

Mainz/Saarbrücken · Die Wasserstände im Rhein steigen am Sonntag an. Das teilte die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamts für Umwelt Rheinland-Pfalz mit. Am Pegel Maxau im Oberrhein werde bis Sonntagnachmittag ein Anstieg in den Bereich eines fünf- bis zehnjährlichen Hochwassers vorhergesagt.

02.06.2024 , 11:55 Uhr

Uferwege sind für Fußgänger gesperrt. Foto: Pia Bayer/dpa

Auch im Mittelrhein wird im Laufe des Tages ein deutlicher Anstieg erwartet. „Bis Koblenz werden Höchststände nach derzeitigen Vorhersagen etwas unterhalb eines zehnjährlichen Hochwassers erwartet“, hieß es in einem Bericht der Zentrale. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte am Sonntag für den Nachmittag im Südosten einzelne Gewitter und einen lokal eng begrenzten Starkregen voraus, bei dem um die 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit fallen können. Zum Abend hin soll es dann zunehmend auflockern. Für den Montag rechnete der DWD in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit einem heiteren und niederschlagsfreien Wetter bei Temperaturen von 18 bis 21 Grad. In der Nacht zum Dienstag könne es dann etwas regen. Am Dienstag soll es dann bei Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad überwiegend heiter und meist niederschlagsfrei bleiben. © dpa-infocom, dpa:240602-99-246529/2

(dpa)