Hochwasser im Saarland und an der Grenze zu Luxemburg : Wasserstände im Saarland sollen fallen – Mosel tritt in Remich über die Ufer

Die Hochwasserlage an der Saar entspannte sich am Donnerstag. ⇥Foto: Oliver Dietze/dpa

Saarbrücken Nach einer Regenpause am Donnerstag soll das Hochwasser im Saarland zunächst nicht weiter signifikant ansteigen. An der saarländischen Grenze zu Luxemburg und in Rheinland-Pfalz ist die Situation angespannt.

„Die meisten Pegel im Einzugsgebiet der Saar haben ihre Scheitel ausgebildet und die Wasserstände sinken bereits“, teilte das Hochwassermeldezentrum (HMZ) Saarland mit. Auch an Saar und unterer Blies sollen die Pegelstände nach einem leichten Anstieg am Vormittag im Laufe des Donnerstags fallen. So erwartet das HMZ am Saar-Pegel in St. Arnual ein Absinken des Pegelstandes von 3,54 Metern am Donnerstagmorgen bis auf etwa drei Meter am Freitagmorgen.

Während sich der Pegel der Saar im Saarland auf hohem Niveau hält ist die Mosel an der saarländisch-luxemburgischen Grenze über die Ufer getreten und hat die Uferpromenade in Remich (Luxemburg) überschwemmt. Noch halten sich die Schäden jedoch in Grenzen.

Foto: BeckerBredel 15 Bilder Hochwasser an der Mosel bei Perl-Nennig und Remich

Die Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz ist weiter angespannt. Für die Mosel sahen Experten des Hochwassermeldezentrums (HMZ) in Mainz am Mittwoch weiterhin steigende Pegelstände in Trier. „Wir gehen aktuell davon aus, dass der Höchststand am Donnerstag mit Werten zwischen 8,30 Metern und 8,90 Metern erreicht sein wird“, sagte ein Sprecher.

Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge werden nach dem meist niederschlagsfreien Donnerstag am Freitag wieder neue Regenfälle im Saarland erwartet. Auch am Samstag kann es demnach zeitweise Regen geben.