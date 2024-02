Wetterlage Wasserstände des Mittelrheins und der Lahn hoch

Die Wasserstände des unteren Mittelrheins ab Koblenz sind etwas angestiegen. Die Meldehöhe von 500 Zentimetern am Pegel Koblenz sei am Wochenende erreicht worden, teilte die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Sonntag mit. Bis zum Ende der kommenden Woche werde im Mittelrhein aber wieder von fallenden Wasserständen ausgegangen.