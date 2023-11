Regen Wasserstände an Rhein, Mosel und Saar steigen noch

An der Obermosel stiegen die Wasserstände am Sonntag den Angaben zufolge nur noch leicht. So wurde für den Pegel Perl für Mittag ein Höchststand um 5,25 Meter erwartet und für den Pegel Trier für Sonntagabend ein Höchststand um 7,05 Meter, in Cochem dürften es am Montagmorgen 5,90 Meter werden. Auch an der Saar stiegen die Wasserstände nach den Regenfällen bis Sonntagmittag leicht, sollten am Pegel Fremersdorf aber unter der Meldehöhe von 3,90 Meter bleiben.