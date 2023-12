Hochwasser Wasserstände an Ober- und Mittelrhein sinken weiter

Mainz · Die Wasserstände in Rheinland-Pfalz sinken weiterhin. „An den Oberrheinpegeln fallen die Wasserstände“, teilte die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz am Mittwoch mit. Am Oberrhein sei die Meldehöhe von sieben Metern am Pegel Maxau bereits unterschritten, am Pegel Mainz mit einer Meldehöhe von 5,5 Metern soll es im Laufe des Mittwochs so weit sein.

27.12.2023 , 13:35 Uhr

Hochwasser am Rhein. Foto: Henning Kaiser/dpa

Mindestens bis zum Jahreswechsel sollen die Wasserstände dort weiter fallen. Am Mittelrhein sollen die Wasserstände laut Vorhersagezentrale mindestens bis zum Wochenende fallen. Die Meldehöhe von fünf Metern am Pegel Koblenz soll nach derzeitigen Prognosen am Freitag unterschritten werden. Auch an der Sieg fallen die Wasserstände demnach noch bis Freitag rasch. Da dort am Freitag mit neuen Niederschlägen gerechnet werden müsse, sei daraufhin ein erneuter Anstieg der Sieg am Pegel Betzdorf aber nicht ausgeschlossen. © dpa-infocom, dpa:231227-99-418643/2

(dpa)