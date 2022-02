Wasserstände an Mosel und Saar gestiegen

Trier/Saarbrücken Nach starken Regenfällen sind die Pegelstände an Mosel und Saar gestiegen. Am Pegel Trier wurde Montagfrüh die Meldehöhe von sechs Metern überschritten, wie das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz mitteilte.

An der Saar sei am Pegel Fremersdorf die Meldehöhe von 3,90 Metern in der vergangenen Nacht überschritten worden, hieß es in dem Bericht am Montag. Der Wasserstand werde voraussichtlich bis Mittag einen Höchststand bei rund 4,50 Metern erreichen. An der Nahe sei am Pegel Martinstein bereits der Höchststand erreicht.