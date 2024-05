Hochwasser Wasserstände an Flüssen steigen wegen kräftigen Regens

Wegen teils kräftiger Regenfälle und Dauerregens schwellen derzeit die Flüsse im Saarland an. Aufgrund der vorhergesagten Niederschlagsmengen für Freitag werde davon ausgegangen, dass die Wasserstände an den Pegeln im Einzugsgebiet Saar sehr stark ansteigen, teilte das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in Saarbrücken am Freitag im Hochwasserlagebericht mit. Es bestehe derzeit starke Hochwassergefahr.