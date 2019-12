Was sich Politiker schenken würden

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz,. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) würde ihrem Herausforderer für die Landtagswahl 2021 ein Notenblatt zu Weihnachten schenken. Christian Baldauf (CDU) bekäme von der grünen Spitzenkandidatin Anne Spiegel ein Buch der Nigerianerin Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichies, „We should all be feminists“ (dt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Titel: „Mehr Feminismus!“). Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) denkt bei Baldauf an einen FSC- und Fair trees-zertifizierten Weihnachtbaum mit der Walderklärung an der Baumspitze, wie eine dpa-Umfrage ergab.

Warum ein Notenblatt? Weil Baldauf gerne singe und „damit er immer den richtigen Ton trifft“, sagt Dreyer. Der Oppositionsführer ist nach eigenen Worten ein Heavy-Metal-Chor-Sänger. „Die Welt braucht mehr Feministinnen und Feministen und die CDU Rheinland-Pfalz natürlich auch“, begründet Spiegel ihre Geschenkidee. Höfken erklärt ihre Baum-Idee für den Christdemokraten, der sich für den Wald stark machen will, so: „Dann wüsste er, dass wir den Wald zum Spitzenthema gemacht haben, uns für die Waldbesitzer einsetzen und auf naturnahen Waldbau setzen.“ Daher würde sie ihm noch eine Karte mit der herzlichen Empfehlung schenken, öfter mal in den Wald zu gehen. „Denn: Waldbaden ist gut für die Gesundheit.“