Weltraumforschung : „Weltraum-Hefe“ wird in der Pfalz eisgekühlt

Neustadt/Landau Das BierProjekt in Landau experimentiert mit Hefe, die schon im All war. Geschmacklich bringt das aber keinen Unterschied.

Gut sechs Monate nach ihrem Flug in einer Forschungsrakete ins All wartet die Pfälzer „Weltraum-Hefe“ derzeit bei minus 80 Grad Celsius auf ihre mögliche weitere Verwendung. „Die Hefe befindet sich in unserer Kyrosammlung und kann bei Bedarf wieder vermehrt werden – aber nur zu Forschungszwecken, da die Eigentumsrechte beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln liegen“, sagte Dominik Rödel vom BierProjekt in Landau.