Warten auf den Astra: Opel startet Kurzarbeit im Stammwerk

Rüsselsheim/Eisenach Der Autobauer Opel hat für sein Stammwerk Rüsselsheim ein halbes Jahr Kurzarbeit angemeldet. Betroffen ist die große Mehrheit der rund 2600 Beschäftigten in dem Montagewerk des Standortes, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag mitteilte.

Im Thüringer Opel-Werk, in dem es in der Vergangenheit auch immer Phasen mit Kurzarbeit gegeben hatte, wurde Ende August die Produktion des Stadtgeländewagens Grandland gestartet. Für den SUV, der zuvor in Frankreich gebaut wurde, nutzt Opel in Eisenach eine Plattform des französischen Mutterkonzerns PSA. Anfang 2020 soll eine Hybrid-Variante des Grandland folgen. In Eisenach, wo früher Kleinwagenmodelle gebaut wurden, beschäftigt Opel aktuell rund 1400 Mitarbeiter.