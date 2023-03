Strafvollzug Warteliste für Aufnahme in Maßregelvollzug

Die Belegungssituation in den Kliniken des Maßregelvollzugs in Rheinland-Pfalz könne als „sehr angespannt“ und der Aufnahmedruck aufgrund gerichtlicher Zuweisungen als „sehr hoch“ bezeichnet werden, teilte das Ministerium mit. Die Zuweisung in den Maßregelvollzug sei nicht steuerbar. Das größte Problem in dem Bereich seien die bestehenden Engpässe bei der räumlichen Unterbringung und beim Personal. Bauliche Erweiterungen seien geplant.