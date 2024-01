Winterwetter Warnung vor Schnee und Glätte

In Rheinland-Pfalz und im Saarland muss nach einer amtlichen Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch mit Schnee und extremer Glätte gerechnet werden. So sind in Rheinland-Pfalz ab dem Morgen kräftige Schneefälle zu erwarten, die teilweise länger andauern und südlich der Mosel in Regen übergehen.