Warnung vor Lehrermangel: „Personalplanung auf Hochtouren“

Das Schild „Lehrerzimmer“ ist in einer Schule an einer Wand angebracht. Foto: Daniel Karmann/Archivbild.

Mainz/Berlin Eine Woche vor dem Start ins neue Schuljahr in Rheinland-Pfalz laufen die Personalplanungen nach Angaben des Bildungsministeriums auf Hochtouren. „Viele Einstellungen finden auch noch zum Schuljahresstart oder in den ersten Schulwochen statt“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur zu einer Warnung des Deutschen Lehrerverbands vor einem verschärften Lehrermangel.

„Erst dann können wir Endgültiges sagen.“

In den vergangenen Jahren sei es mit wenigen Ausnahmen bei Förderschulen gelungen, immer alle Planstellen zu besetzen, sagte Hubig. Trotz sinkender Schülerzahlen habe das Ministerium „konsequent auf Ausbildung und Einstellung gesetzt“. Auch der Quer- und Seiteneinstieg sei in Rheinland-Pfalz glücklicherweise ein Randphänomen geblieben. „Aber natürlich sehen und spüren wir, dass es für bestimmte Lehrämter oder Fächer von Jahr zu Jahr schwieriger wird.“

Der Deutsche Lehrerverband geht nach einem Bericht des Magazins „Focus“ davon aus, dass die Schulen in Deutschland rund 15 000 Stellen nicht werden besetzen können. Das wären rund 5000 mehr als im vergangenen Jahr. Rund 40 000 Lehrerstellen würden zudem nur mit Quereinsteigern und durch Mehrarbeit von Pensionären besetzt.