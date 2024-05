Dauerregen Warnung vor extremen Unwettern im Saarland

Im Saarland und südlichen Rheinland-Pfalz sei ein „extrem ergiebiger Dauerregen“ zu erwarten. In einigen Lagen können bis zu 100 Liter pro Quadratmeter in 12 bis 15 Stunden fallen. Am Freitagvormittag sei zudem vor allem im Süden mit einzelnen Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen am Freitag laut DWD zwischen 13 und 17 Grad.