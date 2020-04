Warnung vor betrügerischen E-Mails in der Coronakrise

Eine Person benutzt die beleuchtete Tastatur eines Notebooks. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken Die Polizei warnt vor E-Mails, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie angeblich vom Bundesgesundheitsministerium stammen. Über die Nachrichten werde an Privatleute und Firmen schadhafte Software gesendet, teilten die Beamten am Mittwoch in Saarbrücken mit.

„Die Dateianhänge können den Trojaner „Trickbot“ enthalten, welcher den Rechner verschlüsselt und Lösegeld erpresst.“ Es handele sich um so genannte „Ransomware“.

In den E-Mails gehe es zum Beispiel um angebliche Änderungen bei Familien- und Krankenurlaub im Rahmen der Corona-Krise. Der Empfänger werde aufgefordert, angehängte Formulare auszufüllen. „Beim Öffnen der Dateien erscheint die Aufforderung, Makros zu erlauben.“